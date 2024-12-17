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Женщина воровала украшения с кладбища, чтобы нарядить дом к Рождеству

В Польше арестовали женщину, украшавшую дом к Рождеству елками с кладбища

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Creative Nina/Shutterstock/FOTODOM

В Польше поймали женщину, которая обворовала кладбище, чтобы украсить дом к Рождеству. Об этом сообщила местная полиция.

На прошлой неделе жительница Тулишкува зашла на одно из городских кладбищ с преступной целью. Прогуливаясь по аллеям, 40-летняя женщина похитила две елки вместе с рождественскими украшениями и стеклянной вазой на сумму 1450 злотых (около 37 тыс. рублей). Спустя несколько часов полицейские задержали ее.

Полицейские пришли прямо домой к подозреваемой, которая не догадывалась, что в украденных елках находились GPS-локаторы. Также выяснилось, что таким способом женщина начала украшать свой дом к предстоящему Рождеству. В итоге рождественские деревья изъяли, а задержанной предъявили обвинение, за воровство с могил ей грозит лишение свободы на срок от шести месяцев до восьми лет. Теперь ее судьбу решит суд.

Ранее супруги из Германии нарядили 605 рождественских елей и установили мировой рекорд.

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