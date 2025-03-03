В Башкирии пятеро детей вместе с матерью отравились угарным газом

В Башкирии мать и пятеро детей попали в больницу с отравлением угарным газом

В Башкирии медики оказывают помощь детям и матери, которые, предварительно, отравились дома угарным газом. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в поселке Приютово. Мать и пятеро детей в возрасте от года до девяти лет попали в больницу, где специалисты оказали им необходимую помощь.

«Отец детей и еще один малолетний ребенок не пострадали», – сообщается в публикации.

Детали произошедшего не уточняются. На данный момент прокуратура проводит проверку, которая поможет установить обстоятельства произошедшего.

«При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», – рассказали в ведомстве.

По данным местных изданий, матери детей 26 лет, изначально она попала в реанимацию, но ее уже перевели в палату. Дети находятся в состоянии средней степени тяжести. Отец и ребенок, которые не пострадали, в момент инцидента также находились в доме.

Ранее в Северной Осетии пожарные спасли из горящего дома троих детей.