В некоторых регионах России прогнозируют снег на майские праздники

Синоптик Паршина: снег на майские праздники ожидается в Сибири и на Урале

Руководитель лаборатории оперативной прогностической и климатической информации Гидрометцентра РФ Людмила Паршина в разговоре с News.ru заявила, что снег на майские праздники ожидается в регионах Сибири, на Урале и на северо-западе страны.

По словам Паршиной, в четверг, 1 мая, снег ожидается в Ненецком автономном округе, Мурманской области и на юге Республики Коми. В ночное время температура в этих регионах может опуститься до -3... +1°C, днем будет +6... +7°C.

Также 1 мая мокрый снег ожидается в Свердловской, Челябинской, Курганской областях и на юге Тюменской области. Днем в этих регионах ожидается +5... +10°C. В ночное время столбик термометра покажет -1... +4°C.

«Мокрый снег может выпасть в воскресенье, 4 мая, и на юге Сибири, а именно в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях, в центральных и южных районах Красноярского края, на юго-западе Иркутской области», — поделилась Паршина.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов говорил, что в этом году старт купального сезона на курортах, расположенных на Черноморском побережье, откладывается. Начнется он не раньше конца мая — начала июня, хотя и в этом время вода еще будет холодной, так как температура воздуха пока остается аномально низкой.

Ранее синоптик предупредил, что похолодание в начале мая затронет всех россиян.