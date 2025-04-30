Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В некоторых регионах России прогнозируют снег на майские праздники

Синоптик Паршина: снег на майские праздники ожидается в Сибири и на Урале
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Руководитель лаборатории оперативной прогностической и климатической информации Гидрометцентра РФ Людмила Паршина в разговоре с News.ru заявила, что снег на майские праздники ожидается в регионах Сибири, на Урале и на северо-западе страны.

По словам Паршиной, в четверг, 1 мая, снег ожидается в Ненецком автономном округе, Мурманской области и на юге Республики Коми. В ночное время температура в этих регионах может опуститься до -3... +1°C, днем будет +6... +7°C.

Также 1 мая мокрый снег ожидается в Свердловской, Челябинской, Курганской областях и на юге Тюменской области. Днем в этих регионах ожидается +5... +10°C. В ночное время столбик термометра покажет -1... +4°C.

«Мокрый снег может выпасть в воскресенье, 4 мая, и на юге Сибири, а именно в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях, в центральных и южных районах Красноярского края, на юго-западе Иркутской области», — поделилась Паршина.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов говорил, что в этом году старт купального сезона на курортах, расположенных на Черноморском побережье, откладывается. Начнется он не раньше конца мая — начала июня, хотя и в этом время вода еще будет холодной, так как температура воздуха пока остается аномально низкой.

Ранее синоптик предупредил, что похолодание в начале мая затронет всех россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами