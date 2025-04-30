Самолет из Петербурга в Астрахань резко изменил курс из-за инфаркта у пассажирки

Mash: борт из Петербурга экстренно сел во Внуково из-за инфаркта у пассажирки

Самолет Boeing 737, совершавший рейс из Санкт-Петербурга в Астрахань, экстренно сел в московском аэропорту Внуково из-за инфаркта у пассажирки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

«Boeing 737 <...> экстренно садится в столичном аэропорту Внуково. Предварительно, у одной из пассажирок на борту случился инфаркт», — сообщает издание.

На данный момент состояние женщины неизвестно.

До этого самолет Boeing-737, следовавший по маршруту Москва — Нальчик, вернулся в аэропорт «Шереметьево» из-за проблем с герметизацией.

22 апреля сообщалось, что самолет Boeing-738, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Киров, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за неполадок. Причиной посадки стало снижение параметров давления в гидросистеме.

Ранее в Минеральных Водах у самолета во время посадки загорелось шасси.