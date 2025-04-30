«Стерпеть и простить»: Роза Сябитова рассказала, как избежать измен в браке

Измена супруга чаще всего означает, что он не получал удовлетворения от брака, убеждена телеведущая, сваха Роза Сябитова. При этом даже в такой ситуации есть все шансы сохранить семью, главное – чаще прощать неверных супругов, заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Знайте одно: если муж изменил, значит, где-то в чем-то вы его не удовлетворяли», — заявила ведущая, добавив, что женщин это тоже касается.

Она призвала стараться сохранить брак, несмотря на измену, если в нем еще есть любовь. А залогом защиты от измен, на которые, по мнению Сябитовой, чаще решаются мужчины, она назвала создание идеальной атмосферы в доме, которая включает в себя не только интим, но и вкусную еду, общий досуг.

При этом женщин ведущая призвала чаще прощать мужчин и не пытаться им отомстить. По ее мнению, мужчины переносят измены проще, так как их не мучает совесть, в отличие от женщин.

«Лучше стерпеть, простить, учесть все ошибки и работать дальше над своей семейной жизнью. После измены жизнь продолжается», — заявила сваха.

До этого Роза Сябитова заявила, что женщины не должны «покушаться на молодых ухажеров» и выходить за них замуж, так как это «нецелесообразные» союзы. По ее мнению, Неравные браки, в которых мужчина старше женщины, благотворно влияют на долголетие человеческой цивилизации, а вот при обратной ситуации, по ее мнению, «система ломается», так как у женщин с возрастом снижается фертильность.

Ранее Роза Сябитова предупредила Харламова, что жена его изменит.