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Роза Сябитова предупредила Харламова, что жена его изменит

Телеведущая Роза Сябитова одобрила брак Харламова и Ковальчук

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Ведущая и телесваха Роза Сябитова оценила брак шоумена Гарика Харламова и актрисы Катерины Ковальчук. Ее цитирует «СтарХит».

Сябитова одобрила брак и предупредила Харламова, что жена изменит его в лучшую сторону.

«Екатерина Великая дала очень четкое понятие того, что значит быть хорошей женой: «У доброй хозяйки должность есть: к Богу усердной, к свекру и свекрови почтительной; с мужем обходиться любовно и благочинно, малых детей приучать справедливости и любви к ближнему; лжи и лукавства гнушаться; не быть праздной, но радетельной и бережливой в расходах», — сказала она.

По словам телеведущей, Харламов в своей жене ценит именно эти качества, что позволяет полагать: брак продлится долго.

В июне Харламов и Ковальчук официально узаконили отношения, а спустя два месяца сыграли свадьбу со звездными гостями.

Ранее стало известно, что Харламов мог сэкономить на свадьбе несколько миллионов рублей.

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