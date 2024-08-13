Роза Сябитова предупредила Харламова, что жена его изменит

Ведущая и телесваха Роза Сябитова оценила брак шоумена Гарика Харламова и актрисы Катерины Ковальчук. Ее цитирует «СтарХит».

Сябитова одобрила брак и предупредила Харламова, что жена изменит его в лучшую сторону.

«Екатерина Великая дала очень четкое понятие того, что значит быть хорошей женой: «У доброй хозяйки должность есть: к Богу усердной, к свекру и свекрови почтительной; с мужем обходиться любовно и благочинно, малых детей приучать справедливости и любви к ближнему; лжи и лукавства гнушаться; не быть праздной, но радетельной и бережливой в расходах», — сказала она.

По словам телеведущей, Харламов в своей жене ценит именно эти качества, что позволяет полагать: брак продлится долго.

В июне Харламов и Ковальчук официально узаконили отношения, а спустя два месяца сыграли свадьбу со звездными гостями.

Ранее стало известно, что Харламов мог сэкономить на свадьбе несколько миллионов рублей.