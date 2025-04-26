В Петербурге рабочий не выжил после удара током в канализационном люке

Рабочий пострадал во время прокладки труб в Петербурге, его не спасли. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в Шушарах, на Школьной улице. По данным Telegram-канала, 39-летний мужчина трудился вместе с коллегами, в какой-то момент он спустился в канализационный люк. Там пострадавший задел бобину с проводами, которые находились под напряжением.

В результате рабочий получил серьезную травму из-за удара током, он не выжил.

«Предварительно, подрядные работы были организованы частным предпринимателем», – сообщается в публикации.

До этого в Петербурге рабочего зажевало в грузовом лифте магазина. По данным местных СМИ, пострадавший разгружал товары на складе. Когда он заносил продукты в кабину, двери неожиданно закрылись.

Рабочего обнаружили около лифта, двери сжали ему голову, спасти пострадавшего не удалось. По факту инцидента возбудили уголовное дело.

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