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В Красноярском крае полицейские остановили внедорожник с девятилетним ребенком за рулем

В Красноярском крае полиция остановила внедорожник с девятилетним водителем
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Госавтоинспекции Красноярского края

В Зеленогорске Красноярского края инспекторы дорожно-патрульной службы остановили внедорожник, которым управлял младшеклассник. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Полицейские патрулировали район, когда заметили за рулем машины «Тойота Ленд Крузер» ребенка. Инспекторы дали водителю сигнал на остановку, и машина припарковалась на обочине. На пассажирском кресле иномарки сидел отец ребенка. В ответ на комментарий полицейского о нарушении правил, мужчина пояснил, что знает о нарушениях и отметил, что «потихоньку учит» сына вождению.

«За «обучающую поездку» в отношении 56-летнего правонарушителя составлен административный протокол по ч.3 ст.12.7 КоАП РФ «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления ТС»», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Мужчине грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей.

Ранее в Вологодской области мальчик спас отца, которому стало плохо за рулем.

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