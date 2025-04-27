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В Югре школьник сломал памятник Воину-Освободителю бутоном от пластиковой гвоздики

В Нефтеюганске нашли подростка, повредившего памятник Воину-Освободителю

В городе Нефтеюганске в Югре школьник повредил памятник Воину-Освободителю. Об этом сообщает в своем Telegram-канале МВД России.

В ведомстве заявили, что нашли 11-летнего школьника по видеозаписи с места происшествия, которая распространилась в сети.

«В беседе с правоохранителями мальчик признался, что кинул в Вечный огонь бутон от пластиковой гвоздики. О последствиях своего поступка он не задумывался», — говорится в публикации.

В МВД добавили, что действия ребенка привели к тому, что были повреждены газовое оборудование памятника и покрытие декоративной конструкции. В отношении отца мальчика правоохранители составили административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»), ребенок был поставлен на профилактический учет в отдел по делам несовершеннолетних.

В декабре прошлого года подростки из Уфы забрались на памятник воинам-десантникам в парке «Волна». Очевидцы сообщили, что молодые люди залезли на бронетранспортер и взрывали там петарды, агрессивно реагируя на замечания прохожих.

Ранее в Ярославле осквернили захоронения участников СВО.

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