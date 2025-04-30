Власти ищут варианты надежного транспортного сообщения с островом Шумшу на Курилах

Малая авиация и морской транспорт рассматриваются для организации транспортной доступности острова Шумшу на Курилах. Об этом заявил заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, передает ТАСС.
«Мы разберемся с логистикой, постараемся, чтобы она была, во-первых, скажем так, надежной, а во-вторых, достаточно все-таки экономичной, — подчеркнул он.
Трутнев отметил, что сегодня поездка на остров состоит из двух этапов: сначала на самолете нужно добраться до Южно-Сахалинска, а дальше потребуется вертолет, который обходится дорого и очень зависит от погоды.
«На мой взгляд, допустимой логистикой может быть малая авиация, самолет с посадкой на грунтовую полосу <...> или морской транспорт», — сообщил вице-премьер.
До этого Юрий Трутнев предложил расширить программу «Дальневосточный гектар» на другие регионы России для участников СВО и их родственников.
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