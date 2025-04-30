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В ФСБ рассказали, что мошенники стали выдавать себя за сотрудников органов безопасности

ФСБ: мошенники обманывают людей под видом проведения секретных операций
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Depositphotos

Мошенники похищают деньги россиян под видом «секретных операций» органов государственной безопасности РФ. Об этом РИА Новости рассказал руководитель приемной ФСБ России.

Он отметил, что злоумышленники рассылают гражданам через популярные мессенджеры, в том числе Telegram и WhatsApp, фальшивые повестки от имени ФСБ, вводят их в заблуждение под предлогом проведения «секретных операций», а затем крадут их денежные средства.

Руководитель приемной ФСБ подчеркнул, что сотрудники органов государственной безопасности никогда не звонят по телефону и не пишут в социальных сетях, не пересылают фотографии своих служебных удостоверений и не предлагают перевести деньги граждан на «безопасные или страховые счета».

29 апреля сообщалось, что российские компании столкнулись с ростом числа фейковых писем, отправляемых злоумышленниками от лица Федеральной службы безопасности с целью запугивания и открытия вредоносных вложений.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram с акциями банков.

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