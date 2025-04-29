Пожарный пострадал, спасая семью из полыхающей квартиры в Петербурге

В Петербурге один из пожарных получил ожоги во время спасения семьи из полыхающей квартиры. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел во время пожара на Исполкомской улице. Один из спасателей получил травмы при эвакуации жильцов из горящей квартиры — после успешного вывода семьи из опасной зоны в здании произошел взрыв. В этот момент один из пожарных находился на четвертом этаже и получил ожоги от взрывной волны.

Пострадавшего с ожогами первой и второй степени доставили во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова. По предварительным данным, сейчас спасатель уже выписан из медицинского учреждения.

До этого в Нижнекамске школьница спасла брата и сестру из горящей квартиры. Она вывела их на балкон, чтобы малолетние не надышались дымом.

Ранее тюменец сорвался с балкона во время пожара.