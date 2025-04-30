В приемной ФСБ раскрыли, какая тема обращений граждан стала актуальной

Актуальной темой обращений в приемную Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ стало содействие российским бойцам, принимающим участие в специальной военной операции (СВО). Об этом в интервью РИА Новости заявил начальник приемной ФСБ.

«С начала специальной военной операции актуальными темами обращений стали: оказание содействия в поиске и обмене попавших в плен военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, предложения о ведении боевых действий, устранение препятствий в волонтерской деятельности», — сказал он.

По словам собеседника агентства, приемная ФСБ является местом, куда могут лично обратиться граждане со своими проблемами, предложениями и жалобами. Он отметил, что «это своеобразное «окно», через которое люди могут подать свои обращения в органы ФСБ. Представитель спецслужбы пояснил, что речь идет о письменных и устных обращениях граждан, консультациях о порядке подготовки и подачи заявлений. Приемная работает круглосуточно, уточнил ее руководитель.

«Мы с уважением относимся к любому обратившемуся и исходим из принципов законности, гуманизма, уважения и соблюдения прав и свобод гражданина и человека», — подчеркнул он.

Также собеседник агентства рассказал, что ежедневно в приемную обращаются примерно 50 граждан. Кто-то из них приходит лично, некоторые используют телефонную связь. Круг вопросов, с которыми люди обращаются, широк — от тем, связанных с оперативной деятельностью ФСБ, до решения разных бытовых проблем.

Ранее в ФСБ предупредили о том, что мошенники могут действовать от имени спецслужб.