Россиянам напомнили о наказании за нелегальную сдачу квартир в аренду

В последние годы краткосрочная аренда жилья без оформления договоров и уплаты налогов стала популярным способом заработка для многих россиян. Между тем нелегальная сдача квартир может обернуться серьезными проблемами для обеих сторон, рассказал «Газете.Ru» генеральный директор юридической компании «Прагмат» Эдуард Калинкин.

«Регулярная сдача жилья в аренду квалифицируется как предпринимательская деятельность, поэтому если доход с аренды превышает 300 тыс. рублей, арендодатель обязан либо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, либо встать на учет как самозанятый. Согласно статье 14.1 КоАП РФ, сдача жилья без прохождения этой процедуры влечет наложение штрафа», — объяснил он.

Для выявления нелегальных арендодателей ФНС мониторит популярные площадки объявлений, анализирует платежи через банковские системы, проверяет жалобы соседей и даже использует данные из соцсетей. Кроме необходимости доплатить все неуплаченные налоги, обычно составляющие 13% от вырученных средств, нарушителям грозят штрафы до 40% от суммы недоимки, пени за каждый день просрочки, а также доначисление налогов за предыдущие периоды. Особенно рискуют владельцы элитного жилья и те, кто сдает несколько квартир одновременно.

«В особо серьезных случаях нелегальная сдача жилья может обернуться уголовным преследованием. По статье 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) арендодателю грозит штраф до 300 тыс. рублей, а если сумма неуплаченных налогов превышает 2,7 млн рублей, наказание ужесточается до принудительных работ или даже лишения свободы на срок до трех лет. Важно понимать, что уголовное дело может быть возбуждено не только за крупные суммы, но и при систематическом уклонении от уплаты налогов. Чтобы избежать проблем, достаточно зарегистрироваться как самозанятый (если доход составляет менее 2,4 млн рублей в год) или оформить ИП. Это займет несколько минут через мобильное приложение ФНС, даст возможность платить налоги по сниженной ставке (4-6%) и не потребует ведения сложной отчетности», — подчеркнул юрист.

В отсутствие договора квартиросъемщик лишается правовой защиты: его могут выселить в любой момент без возврата внесенной арендной платы и депозита. При этом доказать факт оплаты в суде практически невозможно, и даже чеки и расписки, если они есть, не всегда принимаются как достаточное основание. Особенно рискуют жильцы при долгосрочной аренде: можно вложить значительные средства в обустройство жилья, сделать ремонт, купить мебель, — и лишиться всего этого в один день без возможности компенсации. Отдельные риски связаны с коммунальными платежами: арендодатель может скрыть реальные долги по ЖКХ, и в итоге заемщик сталкивается с отключением услуг или требованиями погасить чужую задолженность.

«Как мы видим, нелегальная сдача квартиры может принести краткосрочную выгоду, но в долгосрочной перспективе чревата серьезными финансовыми и правовыми последствиями. Вместе с тем, легализация аренды не только избавляет от стресса и рисков, но и открывает новые возможности — например, официально рекламировать жилье на популярных площадках. В долгосрочной перспективе такой подход оказывается куда более выгодным, нежели попытки скрыться от закона», — резюмировал юрист.

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