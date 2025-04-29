Россияне рассказали, по каким критериям выбирают бренды на маркетплейсах

Почти половина россиян (48%) обращают внимание на бренд, у которого покупают товары на маркетплейсах. Еще четверть (25%) респондентов часто возвращаются за покупками к одному и тому же продавцу или имеют любимый магазин на маркетплейсе. Данными с «Газетой.Ru» поделился Яндекс Маркет.

Опрошенные отмечают, что для них особенно важен бренд в категориях «Электроника» (42%), «Продукты и товары повседневного спроса» (36%), «Одежда и обувь», «Товары для детей», «Уход и парфюмерия» (30%).

При выборе товаров на маркетплейсе почти половина (45%) россиян добавляют новые магазины во вкладку «Избранное», еще 20% совершают покупку именно из этого раздела. Кроме того, пользователи предпочитают подписываться на витрины (персональные страницы) брендов на площадке, чтобы следить за их обновлениями. Каждый пятый (20%) респондент совершает покупку как раз с такой витрины.

Также опрошенные отмечают, что заходят на маркетплейс с целью купить товар только у определенного бренда — так ответили больше половины опрошенных (52%). На их решение вернуться в магазин за повторной покупкой влияет положительный опыт использования первого товара, купленного у продавца (40%), скидки и спецпредложения (33%) и необычные рекламные креативы бренда (25%).

В целом за последние два года больше половины россиян стали чаще покупать fashion-товары (одежду, обувь и аксессуары) онлайн. Из площадок 83% респондентов чаще всего выбирают маркетплейсы.

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