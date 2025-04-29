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В Москве арестовали трех фигурантов дела об изнасиловании девушки-инвалида в ТЦ

Суд арестовал трех мужчин по делу о насилии в московском торговом центре
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Shutterstock

Перовский районный суд Москвы арестовал трех фигурантов дела о насилии в отношении девушки в торговом центре. Об этом сообщает РИА Новости.

«Постановлениями Перовского районного суда города Москвы Басангову О.А., Атиеву В.Ю., Томутову Э.А., каждому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — рассказал собеседник агентства в суде.

Инцидент произошел 26 апреля, трое мужчин в возрасте от 24 до 38 лет подошли в кафе к матери и ее 18-летней дочери. Двое из них отвлекли родительницу разговорами, третий увел девушку в туалет, где злоумышленники по очереди изнасиловали пострадавшую. По данным РЕН ТВ, девушка является инвалидом третьей группы и состоит на учете в ПНД. Известно, что один из злоумышленников был ранее судим по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Ранее в Ульяновске молодого человека арестовали за изнасилование школьницы.

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