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Официантка из Петербурга получит 300 тысяч рублей после падения на мокром полу

В Петербурге официантка получила перелом черепа, поскользнувшись на мокром полу
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Shutterstock

Петербургский ресторан выплатит официантке компенсацию после падения на мокром полу во время работы. Об этом сообщили в городской прокуратуре.

В декабре 2023 года девушка, работающая официанткой в одном из ресторанов в Приморском районе, поскользнулась на мокром полу и упала, когда обслуживала гостей заведения. Она получила тяжкие травмы: перелом свода черепа, ушибы головного мозга и мягких тканей затылочной области, а когда восстановилась, уже не могла работать на прежнем месте.

Работодатель не стал компенсировать бывшей сотруднице физические и нравственные страдания, и делом заинтересовались в районной прокуратуре. На имя владельца кафе был подан иск, и суд согласился с требованиями прокурора. В итоге ответчика обязали возместить пострадавшей моральный вред в размере 300 тысяч рублей.

Ранее девочка, пострадавшая от упавшей наледи, отсудила 1,2 млн рублей у хозяйки балкона.

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