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В Удмуртии осудили женщину, которая ранила ножом избившего ее пьяного мужа

Жительница Удмуртии получила полгода исправительных работ за самооборону
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РИА «Новости»

В Удмуртии женщину, защищавшуюся от пьяного мужа, осудили за причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Конфликт между 41-летней жительницей Можгинского района и ее мужем произошел весной 2024 года. В тот день оба супруга находились в состоянии алкогольного опьянения и поссорились, в ходе ссоры мужчина избил женщину и отрезал ножом несколько прядей ее волос. Тогда пострадавшая тоже схватила кухонный нож и один раз ударила им в шею агрессора.

На суде она раскаялась и признала вину в произошедшем, указав, что в момент описанных событий по-настоящему опасалась за свою жизнь, так как муж вел себя агрессивно, наносил ей побои и угрожал расправой. Однако суд пришел к выводу, что действия подсудимой не соответствовали характеру и опасности посягательства. В итоге женщину приговорили к полугоду исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства.

Ранее россиянка ударила ножом знакомого, который ее домогался, и попала за решетку.

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