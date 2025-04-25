Россиянка ударила ножом знакомого, который ее домогался, и попала за решетку на девять лет

В Свердловской области женщина получила срок за то, что ударила ножом пристававшего к ней мужчину. Приговор ей был вынесен Верхнесалдинским районным судом.

В октябре прошлого года в гости к жительнице Верхней Салды Людмиле пришел ее знакомый Михаил. Во время застолья мужчина сделал женщине непристойное предложение, но та отказала ему в близости. Это не остановило, а напротив, как будто раззадорило гостя, и он продолжил приставать к хозяйке дома.

Тогда Людмила взяла нож и не менее двух раз ударила Михаила, повредив ему подвздошную вену. Мать нападавшей вызвала скорую помощь, но женщина в течение часа не пускала медиков в квартиру. В итоге раненый истек кровью на месте происшествия. Людмила частично признала свою вину и предстала перед судом. Ей назначили наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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