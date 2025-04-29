В Севастополе женщина скинула с балкона 2 млн рублей, поверив аферистам

Жительница Севастополя отдала аферистам валюту, поверив в заведенное в отношении нее уголовное дело. Об этом сообщает управление МВД по городу.

Неизвестные связались с 75-летней женщиной, представились сотрудниками правоохранительных органов, и во время разговора заявили, что в ее отношении возбуждено уголовное дело по статье о финансировании терроризма.

Чтобы избежать ответственности, она должна была отправить деньги на проверку. В результате она сбросила с балкона незнакомцу около $25 тысяч (более двух миллионов рублей).

По данным полиции, в этот день еще одна пожилая женщина поверила мошенникам. Они запугали женщину, жилье которой якобы могут продать. Поверив уговорам неизвестных, она отдала им все свои сбережения на сумму более двух миллионов рублей.

По факту произошедшего возбуждены реальные уголовные дела по статье о мошенничестве. Сотрудники правоохранительных органов ищут причастных к схеме лиц.

Ранее в Воронеже женщина лишилась квартиры из-за обвинивших ее в госизмене аферистов.