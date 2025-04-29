Столичные полицейские угрожали людям уголовными делами, вымогая у них криптовалюту

Трое сотрудников полиции из Москвы вымогали у людей криптовалюту, угрожая им уголовными делами. В итоге они сами стали подозреваемыми по делу о превышении должностных полномочий, сообщает Baza.

По версии следствия, 33-летний капитан Руслан Ризаев, 30-летний лейтенант Астемир Шаов и 25-летний водитель Анвар Кункаев действовали по одной и той же схеме. Они останавливали случайных людей, заявляли, что подозревают «задержанных» в содействии террористической деятельности и угрожали им арестом. Тем не менее правоохранители предлагали решить возникшую проблему на месте за деньги.

В феврале этого года трое стражей порядка запугали 21-летнего юношу, которого встретили в ТЦ на улице Кировоградской. Молодой человек признался, что у него имеется криптовалюта, и перевел $27,4 тыс. на счет вымогателей. В следующем месяце они «задержали» на улице Грина двух мужчин и заставили вывести с криптокошельков около $15 тыс. Эти деньги также поступили на счет, указанный правоохранителями, однако на этот раз потерпевшие все же обратились в полицию.

Коллеги подозреваемых уже установили четвертого сообщника — 24-летнего Зелимхана Вышегурова, который был «банкиром» полицейских. Ведется следствие.

Ранее на Камчатке полицейский пытал односельчан электрошокером ради выполнения показателей.