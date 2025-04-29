Семью кинологов из Екатеринбурга обвинили в избиении взятых на перевоспитание собак, сообщает E1.RU.

Инцидент произошел около подъезда одного из домов на улице Громова, где проживает молодая пара, которая работает с «невоспитанными» собаками. Недавно стало известно, что они применяют к животным насильственные методы. Камера видеонаблюдения записала, как мужчина пинает пса, а девушка замахивается и сильно тянет поводок.

«У них есть объявление в интернете. Отзывы прекрасные. Но, похоже, что хозяева не в курсе их методов. В нашем парке большое комьюнити собачников. Мы возмущены», — пишет сосед дрессировщиков.

Позже кинологи Артем и Ксения объяснили свой поступок. Они отметили, что все сделали правильно, так как должны были быстро остановить собак, которые начали драться.

«На ролике присутствует только фрагмент ситуации. Наша собака напала на клиентскую, и между ними завязалась драка. Ксения просто разнимала их. Да, она достаточно жестко скорректировала нашу собаку, <...> [которая] была без поводка. <...> Пришлось останавливать руками и ногами. А как иначе?» — удивляется кинолог Артем.

По словам Ксении, «все герои этого видео» в любой другой ситуации могли бы спокойно играть и общаться, однако «мстительный сосед» выставил их взаимоотношения с собаками в негативном ключе. Пара утверждает, что таким образом он вымещает злость за старую обиду.

Ранее в Уфе мужчина стрелял по уличным псам во время прогулки со своей собакой.