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В Москве подозреваемого в нападении с ножом на африканку отправили под стражу

В Москве арестовали подозреваемого в нападении на африканку

В Москве суд избрал меру пресечения подозреваемому в нападении на африканку. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

37-летнего фигуранта разбирательств отправили под арест на два месяца.

По данным Telegram-канала Shot, пострадавшая является 22-летней иностранкой, приехавшей в Россию в 2023 году. Известно, что она официально не была зарегистрирована на территории РФ.

Предварительно, в день инцидента между девушкой и арестованным возник конфликт, во время которого он схватился за нож и ударил ее в сердце. После этого фигурант якобы завернул ее в простыню и выбросил в окно. Позже ее обнаружил дворник, но спасти не смог.

Об инциденте стало известно накануне. По данным СК РФ, совершив преступление, мужчина с места скрылся, однако вскоре его задержали, в его отношении возбудили уголовное дело. В момент инцидента фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Краснодаре мужчина пытался украсть товар и ударил ножом увидевшего это охранника.

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