В Краснодаре мужчина пытался украсть товар и ударил ножом увидевшего это охранника

В Краснодаре мужчину задержали за нападение на охранника

31-летнего мужчину подозревают в нападении не человека с ножом около торгового центра в Краснодаре. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, 43-летний охранник заметил, что один из посетителей взял товар с витрины и сказал мужчине, чтобы тот оплатил продукт. Во время конфликта подозреваемый предложил охраннику выйти на улицу, чтобы разобраться.

Когда оба вышли из точки, посетитель нанес пострадавшему удар ножом в шею. Позже прибывшие на место медики спасти его не смогли.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, фигуранта задержали.

«В настоящее время подозреваемый доставлен к следователю для проведения с ним следственных действий», – сообщается в публикации.

Как сообщает 93.ru со ссылкой на управление МВД по региону, после инцидента мужчина обратился в медучреждение с переломом ноги, там его задержали. Известно, что фигуранта ранее привлекали к ответственности за кражи.

Ранее в Москве задержали мужчину, ударившего африканку ножом в сердце.