Мужчина установил в доме подруги скрытые камеры и подглядывал за ней полгода

Житель США установил в доме подруги скрытые камеры и полгода смотрел, как она переодевается. Об этом сообщает

Однажды Лунмин Юэнь из Сан-Франциско попал в гости к своей приятельнице. Он был другом семьи, но использовал расположение хозяйки, чтобы установить в ее доме в Оринде скрытые камеры. С их помощью он наблюдал за женщиной с апреля по сентябрь 2024 года. Прошлой осенью пострадавшая самостоятельно обнаружила скрытую камеру в одной из розеток. Она потребовала от Юэня объяснений, после чего он извинился и сказал, что других камер нет.

Однако уже в ноябре домой к мужчине пришли полицейские, и он признался в установке еще нескольких камер в ванной и спальне жертвы. Подозреваемый подсчитал, что у него хранятся около 100 фотографий и видео с этой женщиной. В итоге калифорнийцу предъявили 14 обвинений в рамках дела о вуайеризме. Какое наказание ему теперь грозит, не уточняется.

Ранее в Австралии мужчина подглядывал за людьми через окна и попал за решетку.