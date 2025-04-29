В Ленобласти двух подростков-зацеперов сняли с электрички

В Ленобласти подростки ехали на электричке, схватившись за последний вагон

В Ленобласти задержали двоих 15-летних подростков-зацеперов. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Подростков заметил один из работников станционного технологического центра на видео. Они зацепились за последний вагон электрички, следовавшей из Выборга в Петербург. Мужчина обратился в полицию.

Молодых людей задержали на ближайшей станции, Верхне-Черкасово. В беседе с сотрудниками правоохранительных органов они рассказали, что решились на такую поездку после просмотра видео в интернете.

«Полицейские провели профилактическую беседу с юными правонарушителями, в ходе которой объяснили, что подобные способы передвижения опасны для жизни и здоровья», – сообщается в публикации.

В отношении родителей школьников составили протоколы об административных нарушениях.

До этого в Нижнем Новгороде девочка получила ожоги 75% тела после того, как решила сделать селфи на крыше поезда. Им оказали всю необходимую помощь.

Ранее проводник получил ожог 80% тела, забравшись на вагон для чистки трубы.