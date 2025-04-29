Москвичка из ревности переехала возлюбленного на автомобиле

В Истре женщину обвинили в том, что она переехала сожителя на машине

В Истре 34-летнюю женщину обвинили в нанесении тяжкого вреда здоровью сожителю. Об этом сообщает управление СК РФ по Подмосковью.

Инцидент произошел в деревне Ламишино. По версии следствия, возлюбленная переехала пострадавшего машиной, «причинив ему частичную ампутацию правой конечности». Помимо этого, мужчина получил и другие повреждения, информация об их характере не уточняется.

«Довести свой преступный умысел до конца женщина, не смогла, в связи с тем, что автомобиль получил от удара механические повреждения и остановился», – сообщается в публикации.

Женщину задержали. В беседе с сотрудниками правоохранительных органов она призналась, что мотивом произошедшего стала ревность. Следователи изъяли у нее автомобиль.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело, ей уже предъявили обвинения. На данный момент сотрудники СК проводят расследование, которое поможет выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее в Петербурге машина переехала двухлетнего ребенка из семьи мигрантов.