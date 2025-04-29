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Пьяный мужчина пытался похитить девятилетнего мальчика в Красноярском крае

В Красноярском крае мужчина пытался похитить ребенка

В Уярском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело о попытке похищения несовершеннолетнего, мальчика пытался увести за собой незнакомец. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Девятилетний мальчик играл вместе с приятелями возле дома, когда к ним подошел нетрезвый незнакомец. Мужчина угостил детей сладостями и предложил проводить одного из них до дома своей знакомой. Мальчик отказался, злоумышленник схватил его за руку, пригрозил применить физическую силу и заставил идти за собой.

Крики детей услышал местный житель, который догнал и отбил мальчика у похитителя. Последний оказывал сопротивление и кричал, что это его ребенок. Подозреваемого в попытке похищения задержали, им оказался 36-летний житель села Идринское, возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Новороссийске мужчина уговаривал 14-летнюю девочку пойти с ним на «вписку», когда она гуляла с собакой. Девочка отказалась, заявив, что она еще маленькая, однако молодой человек продолжал настаивать. Семья обратилась с заявлением в правоохранительные органы

Ранее в Астраханской области пара избила и затолкала в машину 15-летнюю школьницу.

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