Российскому историку отказали во въезде в Казахстан

Историку из Института стран СНГ Грозину отказали во въезде в Казахстан

Историку и главе отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрею Грозину отказали во въезде в Казахстан. Об этом сообщается на сайте института.

«27 апреля, на паспортном контроле в Астане без объяснения причин отказали во въезде в Республику Казахстан руководителю отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрею Грозину», — говорится в сообщении.

Грозин собирался принять участие в круглых столах на темы «Инвентаризация проблем в российско-казахстанских отношениях» и «Россия — Казахстан: динамика взаимодействия в сферах безопасности и гуманитарного сотрудничества». После неудачных попыток узнать причины отказа во въезде, Грозину пришлось вернуться в Москву.

По мнению редакторов Orda.kz, к запрету на въезд Грозина в страну могла привести его критика внутренней и внешней политики Казахстана в комментариях для почвеннических СМИ, таких как ИА Регнум , Russia Today, Sputnik, телеканал Минобороны РФ «Звезда». В частности, Грозин обвинял элиты Казахстана в русофобии и осуждал многовекторность политики Астаны. Также предполагается, что настороженность в МИД Казахстана могло вызвать сравнение северных регионов страны с Донбассом.

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