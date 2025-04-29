На экс-министра торговли Подмосковья завели дело после нападения на бывшую девушку

В отношении бывшего министра торговли Московской области Михаила Хубутии возбудили уголовное дело после нападения на бывшую девушку Юлию Ван. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления ведомства.

«Дознавателем отдела дознания УМВД России по Одинцовскому г.о. в отношении мужчины 1966 г.р., причинившего телесные повреждения женщине 1995 г.р. <...>, возбуждены уголовные дела по ст.112 и ст. 119 УК РФ», — говорится в сообщении.

25 апреля Ван обвинила Хубутию в нападении. По данным Telegram-канала Mash, мужчина якобы угрожал возлюбленной после того, как они расстались. Он говорил, что сможет забрать их общего ребенка, а саму женщину отправит в психиатрическую лечебницу.

По данным Telegram-канала, Хубутия напал на бывшую партнершу с топором, после чего скрылся. Пострадавшая попала в больницу с переломами ног и серьезной кровопотерей. Сам экс-министр опроверг информацию об избиении. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее полиция организовала проверку после сообщений о нападении на бывшую экс-министра Хубутия.