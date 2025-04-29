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Суд Москвы оштрафовал разработчиков игр и ПО за нарушения в сети

Суд в Москве оштрафовал разработчика игр Blizzard
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Freepik.com

Мировой судебный участок №422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Blizzard Entertainment, которая занимается разработкой игр, за неисполнение организатором обязанностей распространения информации в сети. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

«Близард Интертеймент, Инк (Blizzard Entertainment, Inc) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 13.31 КоАП РФ… Назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 600 тыс рублей», — говорится в сообщении.

Кроме того, за аналогичное правонарушение оштрафованы HorseMen Technologies SA и My.Games Venture Capital LTD. Каждая компания должна выплатить также по 600 тысяч рублей.

До этого стало известно, что суд оштрафовал на 10 млн рублей владельца социальной сети SnapChat за повторный отказ локализовать персональные данные россиян.

Ранее Zoom назначили административный штраф в размере 15 миллионов рублей.

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