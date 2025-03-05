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Столичный суд оштрафовал на 10 млн соцсеть SnapChat

РИА: суд оштрафовал соцсеть SnapChat за отказ локализовать данные россиян
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Суд Таганского района Москвы оштрафовал на 10 млн рублей владельца социальной сети SnapChat за повторный отказ локализовать персональные данные россиян. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

«Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы признал Snap Inc. виновным в совершении административного правонарушения по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ», — сказала собеседница агентства.

В соцсети SnapChat пользователи могут создавать мгновенные видеосообщения и фото для отправки в реальном времени. Большая популярность этого приложения наблюдается в США.

До этого Московский суд признал Zoom Video Communications, Inc. виновной в нарушении законодательства РФ о персональных данных. В результате было назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 15 млн рублей.

6 февраля Таганский районный суд Москвы оштрафовал на 240 тысяч рублей мессенджер Telegram за размещение в открытом доступе персональных данных пользователей из России.

Ранее в России назвали сумму штрафов Google с 2021 года.

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