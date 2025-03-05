Столичный суд оштрафовал на 10 млн соцсеть SnapChat

Суд Таганского района Москвы оштрафовал на 10 млн рублей владельца социальной сети SnapChat за повторный отказ локализовать персональные данные россиян. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

«Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы признал Snap Inc. виновным в совершении административного правонарушения по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ», — сказала собеседница агентства.

В соцсети SnapChat пользователи могут создавать мгновенные видеосообщения и фото для отправки в реальном времени. Большая популярность этого приложения наблюдается в США.

До этого Московский суд признал Zoom Video Communications, Inc. виновной в нарушении законодательства РФ о персональных данных. В результате было назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 15 млн рублей.

6 февраля Таганский районный суд Москвы оштрафовал на 240 тысяч рублей мессенджер Telegram за размещение в открытом доступе персональных данных пользователей из России.

Ранее в России назвали сумму штрафов Google с 2021 года.