Медведь вышел к людям и разорил улей на домашней пасеке в Ингушетии

Медведь разрушил улей на частной пасеке в Ингушетии и попал на видео

На видео попало, как медведь переворачивает улей на территории частного дома в Ингушетии, его опубликовал Telegram-канал «Сапа Кавказ».

Из сообщения следует, что дикое животное забрело в горное селение Армхи в ночь на 29 апреля. Зверь пробрался на территорию одного из домов и разорил улей на домашней пасеке. В результате обошлось без пострадавших, однако чем именно закончилось это вторжение, не уточняется.

В Минприроды республики напомнили местным жителям, что не стоит пытаться прогнать животных с участка самостоятельно, а в случае появления медведей следует сообщить об этом в соответствующие службы.

До этого семья из США сняла на видео, как медведь катается с детской горки около их дома в штате Коннектикут. К людям вышли сразу медвежонка, которые после игр на заднем дворе отправились на участок соседей.

Ранее медведь опустошил холодильник жителя Сахалина и напугал местных жителей.