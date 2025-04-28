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Медведь скатился с детской горки и попал на видео

В США семья сняла на видео, как медведь катается с детской горки во дворе

В штате Коннектикут (США) семья стала свидетелями, как два медведя забрели на территорию их дома и играли на детской площадке. Об этом сообщает The New York Post.

Все произошло на заднем дворе частного дома в Западном Симсбери. По словам Сары Лавинг, в тот день она вернулась из поездки вместе с мужем и двумя детьми. Они зашли в комнаты и хотели пройти к игровой площадке, когда заметили двух косолапых, резвящихся на лужайке. Затем один из животных, предположительно, медвежонок или молодая особь, забрался на горку и скатился вниз. Потом лесной гость еще некоторое время отдыхал на горе песка около игровой зоны, после чего направился вместе с другим медведем во двор к соседям Лавингов.

«Мне показалось, что они чувствовали себя на площадке очень расковано. Мы пошутили, что, вероятно, эти ребята уже не раз навещали нашу территорию в наше отсутствие. Просто нам не доводилось раньше видеть подобные игры», — поделился супруг Сары Лавинг.

Ранее в Абаканском зоопарке медведь Андрюша погнался за голубем и попал на видео.

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