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Медведь опустошил холодильник жителя Сахалина и напугал местных жителей

На Сахалине медведь опустошил холодильник мужчины и напугал местных жителей

На Сахалине медведь вышел к людям и опустошил холодильник местного жителя. Об этом сообщает Telegram-канал «Точка отсчета».

Инцидент произошел в селе Стародубском. Местные жители заметили следы медведя на улицах Рыбной и Лесной. Выяснилось, что хищник не просто бродил по населенному пункту, но и проник во двор к одному из жителей, где разгромил холодильник с едой для собак.

Обеспокоенные сельчане вызвали охотоведов, которые прибыли на место, постреляли из «пугалок» и уехали. Однако местные жители опасаются, что этих мер недостаточно — зверь может вернуться и причинить вред людям или домашним животным.

В агентстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области сообщили, что знают о произошедшем. В организации приняли решение о регулировании численности медведей — сейчас на месте проводятся необходимые мероприятия.

Ранее в Приморье медведь набросился на человека, пострадавший попал в больницу.

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