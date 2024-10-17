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Пленный украинский военком посоветовал бойцам ВСУ сдаваться

РИА: пленный военком ВСУ посоветовал сыну сделать правильный выбор и сдаться

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Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Попавший в плен украинский военком выразил надежду, что в случае мобилизации его сына тот «сделает правильный выбор в пользу России». Об этом сообщает РИА Новости.

Бывший сотрудник районного ТЦК (nерриториальный центр комплектования, аналог военкомата) Киевской области Руслан Тагеев рассказал, что его 25-летний сын работает хирургом и он переживает, что за время его нахождения в плену сына могут мобилизовать.

«Он честных, правильных взглядов. Если даже его мобилизуют, он либо ваших будет лечить, либо наших», — сказал бывший военком.

Кроме того, он выразил надежду, что в случае, если после мобилизации его сын получит приказ идти на передовые позиции, «он сделает правильный выбор» и сдастся в плен россиянам.

16 октября пленный боец ВСУ обвинил командование в трате людей на мясные штурмы. По словам Петра Дудяка, украинских солдат отправляют на штурм без сведений о численности группировки противника и даже о направлении, с которого ожидается атака.

Ранее в Курской области сдались в плен украинские военные из карательного подразделения.

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