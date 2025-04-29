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Полиция обвинила владельца морга в жутких экспериментах над трупами

NBC News: в Техасе владельца морга обвинили в проведении опытов над трупами
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Depositphotos

В штате Техас, США полиция предъявила обвинения 50-летней владелице морга Capital Mortuary Services Аделине Нган-Бинь Буй обвинения в надругательстве над телами граждан. Подробности сообщает NBC News.

«Она приказывала сотрудникам экспериментировать на трупах для изучения воздействия бальзамирующей жидкости с формальдегидом и без него. Опыты включали в себя отделение голов, рук и позвоночников от тел», — говорится в материале.

Отмечается, что всего таким образом было изувечено 15 трупов.

В настоящее время следствие продолжается, а Буй находится на свободе: ее выпустили под залог.

До этого сообщалось, что США депортировали в Гондурас больного раком четырехлетнего мальчика. Правозащитники назвали случившееся выходящим за «рамки разумного», нарушающим конституционные гарантии и основные права человека и потребовали привлечь к ответственности виновных в этом должностных лиц Иммиграционной и таможенной полиции США.

Ранее стало известно об инциденте во Флориде, где подросток добавил отбеливатель в молоко приемной матери, надеясь ее отравить.

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