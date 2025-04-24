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В США подросток добавил отбеливатель в молоко приемной матери, надеясь ее отравить

Miror: подросток в США добавил отбеливатель в молоко матери и был арестован
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В США 17-летний подросток был арестован за попытку отравить приемную мать, пишет Mirror. Он добавил в ее молоко отбеливатель.

Эдуардо Эспиналь-Рамгеван из Флориды был арестован, когда его 77-летняя приемная мать обнаружила у молока подозрительный запах. Один из родственников женщины предположил, что подросток добавил в напиток отбеливатель, и вызвал полицию. Офицеры, прибывшие на место, подтвердили, что бутылка с молоком действительно пахнет хлоркой. Во время обыска дома в прачечной была найдена емкость отбеливателя со свежими следами использования.

В ходе допроса Эдуардо признался, что на самом деле подмешал отбеливатель, потому что «злился на приемную мать и хотел уехать из дома».

Ему предъявлены серьезные обвинения, включая попытку отравления и жестокое обращение с пожилым человеком. Медики предупреждают, что употребление отбеливателя крайне опасно: он вызывает химические ожоги пищевода, тяжелые повреждения желудка.

Ранее мужчина попытался отравить коллегу кока-колой с суперклеем

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