Лукашенко рассказал, что предшествует горячей фазе противостояния

Информационная война — это прелюдия к горячей фазе противостояния. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Форуме медийного сообщества республики в Могилеве, его цитирует БЕЛТА.

Лукашенко признался, что перед форумом пытался вспомнить, когда впервые начали использовать понятия «информационная война», «ментальная война», «фейки», «постправда» и прочие. Президент утверждает, что эти фразы начали употреблять в речи 6-7 лет назад.

При этом он отметил, что информационная война сама по себе зародилась значительно раньше, это прелюдия к горячей фазе противостояния.

В начале этой недели президент России Владимир Путин посетил Белоруссию. Официальный визит политика в соседнее государство длился 25 часов, из них 14 часов он работал и общался с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Ранее Лукашенко призвал усилить пропаганду.