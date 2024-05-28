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Лукашенко рассказал, что предшествует горячей фазе противостояния

Лукашенко назвал информационную войну прелюдией к горячей фазе противостояния

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Павел Бедняков/РИА Новости

Информационная война — это прелюдия к горячей фазе противостояния. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Форуме медийного сообщества республики в Могилеве, его цитирует БЕЛТА.

Лукашенко признался, что перед форумом пытался вспомнить, когда впервые начали использовать понятия «информационная война», «ментальная война», «фейки», «постправда» и прочие. Президент утверждает, что эти фразы начали употреблять в речи 6-7 лет назад.

При этом он отметил, что информационная война сама по себе зародилась значительно раньше, это прелюдия к горячей фазе противостояния.

В начале этой недели президент России Владимир Путин посетил Белоруссию. Официальный визит политика в соседнее государство длился 25 часов, из них 14 часов он работал и общался с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Ранее Лукашенко призвал усилить пропаганду.

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