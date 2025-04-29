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Медведев назвал запугивание эффективным путем установления мира

Медведев назвал страх работающим ответом на принцип «мир через силу»
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «мир через страх» работающим ответом на принцип «мир через силу». Его речь на марафоне «Знание. Первые» цитируетТАСС.

«Единственное, что их останавливает, — это угроза возмездия. Наш возможный ответ на их хваленый принцип «мир через силу». Чем ответ? — спросите вы, ну, ответ понятно чем», — пояснил он.

При этом Медведев подчеркнул, что, кроме страха, работающих инструментов сдерживания нет — «остальное — zero».

Также он заявил, что отношения России и Европы прошли точку невозврата, после чего призвал к масштабной «денацификации» на территории всей Европы.

По словам Медведева, участвовать в этом процессе должны все государства, и отказ от участия в борьбе с нацизмом как идеологией должен считаться признаком его поддержки.

Ранее Медведев заявил, что формальные предпосылки для ядерного удара у РФ есть.

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