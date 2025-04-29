Медведев назвал запугивание эффективным путем установления мира

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «мир через страх» работающим ответом на принцип «мир через силу». Его речь на марафоне «Знание. Первые» цитируетТАСС.

«Единственное, что их останавливает, — это угроза возмездия. Наш возможный ответ на их хваленый принцип «мир через силу». Чем ответ? — спросите вы, ну, ответ понятно чем», — пояснил он.

При этом Медведев подчеркнул, что, кроме страха, работающих инструментов сдерживания нет — «остальное — zero».

Также он заявил, что отношения России и Европы прошли точку невозврата, после чего призвал к масштабной «денацификации» на территории всей Европы.

По словам Медведева, участвовать в этом процессе должны все государства, и отказ от участия в борьбе с нацизмом как идеологией должен считаться признаком его поддержки.

Ранее Медведев заявил, что формальные предпосылки для ядерного удара у РФ есть.