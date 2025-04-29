Женщину оштрафовали в Казахстане за развешенное на улице белье

Жительница Казахстана вывесила на улице выстиранное белье и пожалела об этом

В Казахстане женщину наказали за сушку белья вне дома. Об этом сообщает Lada.kz.

Недавно жительница Актау вывесила на улице выстиранное белье, чем в итоге привлекла внимание стражей порядка. Действия женщины признали нарушением ст. 505 КоАП. Минимальный штраф для физических лиц за «Нарушение правил благоустройства территорий городов» составляет 78,6 тысяч тенге (12,6 тыс. рублей — прим. ред.).

Из публикации следует, что за развешанное на улице в Актау белье стали наказывать после 2022 года. Тогда жители многоэтажки вывесили на всеобщее обозрение трусы, чем возмутили соседей, которые даже вызвали на место полицейских. Но на тот момент власти не нашли в КоАП ни одной подходящей статьи, но установили, что человек должен убрать вещи с улицы, если они портят архитектурный облик города.

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