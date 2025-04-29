Пенсионерка поверила «сотрудникам почты» и лишилась 5 млн рублей

В Кемеровской области пенсионерка пыталась получить несуществующее заказанное письмо и осталась без накоплений, поверив, что помогает полицейским. Об этом сообщает областное управление МВД.

Неизвестные связались с 75-летней женщиной под видом сотрудников почтового отделения. Сообщив, что на имя пенсионерки якобы получено заказное письмо, аферисты выманили у нее личные данные.

Спустя некоторое время с потерпевшей вышли на связь «силовики». Звонивший убедил горожанку в том, что с помощью SMS-кодов, которые она предоставила незнакомцу, преступники незаконно переводят деньги за границу, обвинил ее в пособничестве, предложил «сотрудничать» и помочь поймать аферистов.

Под диктовку злоумышленника пенсионерка через банкоматы перечислила все накопления в сумме 5 млн рублей на указанные аферистами счета. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого сообщалось, что пенсионерка из Санкт-Петербурга лишилась сбережений после звонка «из ФСБ». С 74-летней петербурженкой связались неизвестные, которые выдавали себя за силовиков. Собеседники заставили ее поверить в необходимость задекларировать все сбережения и драгоценности, которые хранятся дома. Пожилая женщина собрала деньги и передала курьерам 18,9 млн рублей.

Ранее в Воронеже женщина лишилась квартиры из-за обвинивших ее в госизмене аферистов.