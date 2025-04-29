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Бывшего замминистра ЖКХ Свердловской области объявили в розыск

E1.RU: бывшего замминистра ЖКХ Свердловской области Гайду объявили в розыск
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Правительство Свердловской области

Бывшего заместителя министра ЖКХ Свердловской области Сергея Гайду объявили в розыск. Об этом пишет E1.RU.

Чиновнику вменяется посредничество при получении взяток в особо крупном размере в 2020 году. По версии следствия, мужчина передавал мэру Дегтярска Вадиму Пильникову средства в размере свыше 1 млн рублей от учредителя компании «Жилые кварталы» за преимущество в заключении госконтрактов и лояльность при приемке работ. Предполагается, что у Гойды были сообщники из числа его бывших коллег из правительства Свердловской области, которых также намерены задержать.

В отношении Гайды было возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится в Польше.

Сергей Гайда занимал кресло заместителя министра ЖКХ с 2014 года по 2018 годы. В период с 2019 по 2020 год он занимал пост заместителя министра социальной политики, после чего ушел в отставку.

До этого в Курской области задержали замглавы фонда капремонта Минакову по делу о взятке.

Ранее главу автобронетанковой службы ЦВО заподозрили в получении взятки в размере 10 миллионов рублей.

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