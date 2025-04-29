В Санкт-Петербурге около 30 студентов медвуза доставили в СК по делу о взятках

Около 30 студентов Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) доставили в следственный отдел по делу о посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщили в Telegram-канале городского Следкома.

«Сегодня в следственный отдел по Выборгскому району доставлены около 30 студентов заведения для проведения с ними следственных действий, по результатам которых их действиям будет дана правовая оценка», — говорится в посте.

Как установили правоохранители, не позднее июня 2023 года приезжий получил от студентов одного из высших учебных заведений на карту 71 тысячу рублей и передал их сотрудникам учреждения за фиктивную сдачу экзаменов и зачетов. Преподавателей привлекли к ответственности по ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), а также студентов, передававших им средства через посредника.

В учебном заведении ТАСС сообщили, что разбирательство не повлияло на работу вуза и медучреждения. Руководство заверило, что способствует расследованию и выяснению всех обстоятельств.

До этого стало известно, что профессора Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) Олега Макаренко заподозрили во взяточничестве. По данным Telegram-канала «Честный репортаж», в доме и в офисе компании Макаренко прошли обыски. Следователи считают, что мужчина трижды дал взятку в особо крупном размере. По данным информатора, мужчина получил по 130 тысяч рублей от трех студентов и передал их директору института нефтегазового бизнеса Татьяне Лейберт за закрытие сессии.

Ранее ректора ПсковГУ задержали по делу о хищении бюджетных средств.