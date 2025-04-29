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Двоим жителям Волгограда дали по 13 лет за поджог вышки связи и попытку диверсии на РЖД

В Волгограде двое мужчин получили по 13 лет за попытку диверсии на РЖД
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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Волгограде двух молодых людей приговорили к 13 и 13,5 годам колонии строгого режима за поджог вышек сотовой связи и попытку совершить диверсию на железнодорожной станции по заданию спецслужб Украины. Об этом пишет объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции по региону.

Как установил суд, детом прошлого года по заданию спецслужб Украины двое 19-летних юношей дважды подожгли базовую станцию одного из сотовых операторов. Действия они засняли на телефон, чтобы отчитаться куратору, уточнили в суде.

После один из фигурантов получил оплату криптовалютой и перевел себе на банковский счет. Позже волгоградцы получили следующее задание: поджечь тепловозы, локомотивы и цистерны на железнодорожной станции. Известно, что фигуранты успели купить инвентарь для совершения диверсии, но не смогли ее осуществить — их задержали силовики.

Суд признал мужчин виновными в диверсиях, отмывании денег, а также в попытки совершения диверсии. Уточняется, что приговор еще не вступил в силу.

25 апреля Кемеровский областной суд приговорил троих несовершеннолетних к длительным срокам лишения свободы за диверсию на железнодорожной станции Бочаты. Следствие установило, что в мае 2024 года подростки, получившие через интернет заказ от неустановленного лица, подожгли релейные и аккумуляторные шкафы на станции за вознаграждение.

Ранее Путин подписал закон об уголовной ответственности за несообщение о подготовке диверсии.

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