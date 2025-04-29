В США одобрили уголовное наказание за «порноместь»

Конгресс США одобрил уголовное наказание за распространение подлинных и сгенерированных ИИ интимных фото и видео реальных лиц в целях мести. Об этом сообщается на сайте Конгресса.

Законопроект запрещает публикацию в интернете интимных визуальных изображений совершеннолетних без их согласия, в особенности, если изображение «было создано или получено при обстоятельствах, когда у совершеннолетнего имелись разумные основания ожидать конфиденциальности». В соответствии с законопроектом, такие изображения должны удаляться интернет-платформами не позднее, чем в течение 48 часов после получения уведомления об их незаконности.

Законопроект также будет касаться интимных фото и видео с несовершеннолетними, опубликованных «с целью оскорбить или преследовать несовершеннолетнего или возбудить или удовлетворить сексуальное желание любого лица».

Продвижением данного законопроекта занималась первая леди США Мелания Трамп.

До этого в Рязани педофила посадили на 19 лет за вымогательство интимных фото у подростков.

Ранее в Екатеринбурге девятилетнюю девочку заставили отправить приватные фото и шантажировали ими.