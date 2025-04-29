Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США одобрили уголовное наказание за «порноместь»

Конгресс США одобрил уголовное наказание за распространение интимных фото
close
J. Scott Applewhite/AP

Конгресс США одобрил уголовное наказание за распространение подлинных и сгенерированных ИИ интимных фото и видео реальных лиц в целях мести. Об этом сообщается на сайте Конгресса.

Законопроект запрещает публикацию в интернете интимных визуальных изображений совершеннолетних без их согласия, в особенности, если изображение «было создано или получено при обстоятельствах, когда у совершеннолетнего имелись разумные основания ожидать конфиденциальности». В соответствии с законопроектом, такие изображения должны удаляться интернет-платформами не позднее, чем в течение 48 часов после получения уведомления об их незаконности.

Законопроект также будет касаться интимных фото и видео с несовершеннолетними, опубликованных «с целью оскорбить или преследовать несовершеннолетнего или возбудить или удовлетворить сексуальное желание любого лица».

Продвижением данного законопроекта занималась первая леди США Мелания Трамп.

До этого в Рязани педофила посадили на 19 лет за вымогательство интимных фото у подростков.

Ранее в Екатеринбурге девятилетнюю девочку заставили отправить приватные фото и шантажировали ими.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами