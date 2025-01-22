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Неизвестные шантажировали 9-летнюю девочку из Екатеринбурга ее интимными фото

В Екатеринбурге школьницу шантажом заставили отправить приватные фото
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Maria Gladkova/Shutterstock/FOTODOM

Неизвестные заставили девочку из Екатеринбурга выслать свои интимные фото и шантажировали ее ими. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным источника агентства, незнакомец связался со школьницей в соцсети и предложил отправить ему приватные снимки. Девятилетняя девочка подчинилась, но вскоре ей написал другой человек, который сказал, что у него имеются фото, которые она прислала его другу.

«Он пригрозил, что выложит их на всеобщее обозрение, если она не кинет ему что-то еще», — отметил инсайдер.

Несовершеннолетняя вновь послушалась и выполнила указание злоумышленников, но затем рассказала обо всем матери. Женщина обратилась в полицию, проводится проверка.

Ранее 10-летняя девочка отправила неизвестному фото своего нижнего белья ради онлайн-валюты.

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