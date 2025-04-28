В Омске детсад оштрафовали за искусанную сверстницей трехлетнюю девочку

В Омске суд взыскал 100 тыс. рублей с детского сада за укусы у ребенка

Октябрьский районный суд Омска обязал детский сад выплатить 100 тысяч рублей компенсации родителям трехлетней девочки, пострадавшей от укусов другой воспитанницы. Об этом сообщает областная прокуратура в Telegram-канале.

Инцидент произошел в октябре 2024 года, трехлетнюю воспитанницу детского сада искусала сверстница. Воспитатели в момент произошедшего в группе отсутствовали — один педагог фотографировалась с детьми, вторая помогала другому ребенку.

У пострадавшей обнаружили не менее 16 кровоподтеков со следами зубов. Прокуратура установила, что образовательное учреждение не обеспечило надлежащий контроль за воспитанниками, чем нарушило обязанности по охране их жизни и здоровья. В адрес заведующей внесено представление об устранении нарушений, по иску прокуратуры суд постановил взыскать с образовательного учреждения 100 тысяч рублей в пользу родителей девочки в качестве компенсации морального вреда.

Ранее воспитаннику детсада в Тюменской области проломили голову стулом.