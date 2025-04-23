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Ссора двух матерей в российском детсаду закончилась дракой и сотрясением мозга

В Приморье драка двух матерей в детсаду закончилась сотрясением мозга
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Depositphotos

В Приморье две матери устроили драку на глазах у детей после ссоры в детсаду. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Артема».

Инцидент произошел в детском саду №33 на улице Кирова в городе Артеме. Из-за столкновения на лестнице дошкольной организации поссорились две матери — женщины сначала толкнули друг друга, затем устроили словесную перепалку, которая переросла в драку. Все это произошло на глазах детей и воспитателей.

В результате одна из участниц конфликта получила сотрясение головного мозга. Она обратилась в полицию с заявлением и указала, что оппонентка ранее высказывала угрозы в ее адрес.

Правоохранительные органы выдали женщине направление на судебно-медицинскую экспертизу, стражи порядка также планируют ее опросить. В настоящее время устанавливаются все детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее директора школы-интерната в российском регионе оштрафовали за драку с матерью ученика.

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