Россиянам рассказали, как не сбить режим сна за праздники

Врач Лишин посоветовал в майские праздники ложиться спать в одно и то же время

Чтобы не сбить режим сна в майские праздники, ложиться спать и вставать нужно в одно и то же время. Такой совет в беседе с «Москвой 24» дал врач-терапевт Виктор Лишин. Он подчеркнул, что состояние здоровья во многом зависит от дисциплины.

«Вставать и ложиться нужно в одно и то же время, потому что организму сложно постоянно перестраиваться под новое количество сна. Следовательно, если соблюдать режим, реже придется сталкиваться с ощущением усталости», — сказал специалист.

Он добавил, что если человек накануне спал мало, на следующий день необходимо отоспаться для восстановления сил. Однако впадать в крайности на постоянной основе не стоит.

До этого семейный нутрициолог, эксперт Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ксения Уваровская сообщила «Газете.Ru», что нарушениями сна сегодня страдают до 30% населения. Это серьезные негативные краткосрочные и долгосрочные последствия для здоровья. К первым она отнесла, в числе прочего, снижение стрессоустойчивости и когнитивных функций, эмоциональные расстройства, а ко вторым — гипертонию, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с весом, метаболический синдром, сахарный диабет 2 типа и онкологические заболевания.

Ранее стало известно, как долгий сон по выходным влияет на организм.